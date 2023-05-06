وظائف شاغزة في شركة أناناس للهندسة والديكور

إعلان توظيف صادر عن شركة أناناس بمدينة غزة وهي شركة متخصصة في ورق الحائط والديكور تعلن فيه عن حاجتها لصنايعية و عمال لتركيب ورق الجدران و بديل الرخام و الخشب.

وأوضحت الشركة في إعلانها بأنه يجب أن يتوفر في المتقدمين للوظيفة خبرة سابقة فيما يلي :

1- تركيب بديل الرخام.

2- تركيب بديل الخشب .

3- تركيب ورق الحائط .

طريقة التسجيل :

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/tcHpAaJ27BtHDLY79

- أو إرسال السيرة الذاتية عبر واتسب 00972566707011

- العنوان: مدينة غزة_تل الهوا_جنوب دوار ابو مازن_ عمارة الدوحة2 .