وظائف شاغزة في شركة أناناس للهندسة والديكور

إعلان توظيف صادر عن شركة أناناس بمدينة غزة وهي شركة متخصصة في ورق الحائط والديكور تعلن فيه عن حاجتها لصنايعية و عمال لتركيب ورق الجدران و بديل الرخام و الخشب.
وأوضحت الشركة في إعلانها بأنه يجب أن يتوفر في المتقدمين للوظيفة خبرة سابقة فيما يلي :
1- تركيب بديل الرخام.
2- تركيب بديل الخشب .
3- تركيب ورق الحائط .
طريقة التسجيل :
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/tcHpAaJ27BtHDLY79
- أو إرسال السيرة الذاتية عبر واتسب 00972566707011
- العنوان: مدينة غزة_تل الهوا_جنوب دوار ابو مازن_ عمارة الدوحة2 .