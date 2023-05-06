وظيفة شاغرة في مؤسسة أطباء بلا حدود بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أطباء بلا حدود في إسبانيا MSF-Spain Doctors Without Borders تعلن فيه عن وظيفة مسؤول دعم البرنامج [دعم منسق المشروع]، وفقا لما يلي:

- تبحث مؤسسة أطباء بلا حدود إسبانيا عن مسؤول دعم برنامج ماهر (دعم منسق المشروع) في غزة لمساعدتنا على تقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين.

- تعد هذه الوظيفة فرصة رائعة لك لاكتساب الخبرة في القطاع الإنساني وتطوير مهاراتك.

- ستكون أيضًا عضوًا مهمًا في فريقنا الذي يركز على تقديم المساعدة الطبية والصحة العقلية للسكان.

- ستعمل في مكتبنا في غزة وستساعد أعضاء فريقنا في تقديم الدعم للمنسق في مشروع غزة ، مما يضمن وجود علاقة سلسة ومتينة مع السلطات / المؤسسات المحلية والوطنية أو ، إذا لزم الأمر ، مع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الأخرى .

- إجراء تحليل يركز على إجراءات السياق الإنساني الطبي ، وبيئة المستشفى والمركز الصحي.

- إنجاز متابعة الاجتماعات والمفاوضات.

- ضمان بروتوكولات وإجراءات منظمة أطباء بلا حدود لضمان ملاءمة المشروع بمجرد قيامنا بالأنشطة أو التدريبات.

مهام الوظيفة الأساسية :

- المشاركة بنشاط في تأملات ومناقشات حول تطور برامج منظمة أطباء بلا حدود في المشروع ، والمساهمة بخلفيته / خبرتها الطبية في تحسين الأداء العام ، وتكييفه مع الواقع والسياق المتغير.

- دعم تطوير المشروع من خلال الإجابة على الأسئلة الطبية من الميدان.

- إعداد وتنفيذ ملخصات السياق والثقافة والإجراءات حول سياق المشروع للموظفين الجدد (الوطنيين والدوليين) لتسهيل اندماجهم وضمن بيئة المشروع.

- بالتنسيق مع الفريق الطبي يساعد عند الحاجة في تنفيذ بروتوكولات منظمة أطباء بلا حدود والمعايير الطبية شبه الطبية.

- خبرة في العمل في غزة ، والشبكات المهنية القائمة داخل مختلف أصحاب المصلحة في منظمات غزة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

- التواصل القوي بين الأشخاص ، والعرض التقديمي ، والعمل الجماعي ، والمهارات التحليلية.

- مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابيًا وشفويًا ومهارات الاتصال مع مجموعة متنوعة من الجماهير بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الأخرى والهيئات الحكومية والجمهور ووسائل الإعلام.

- القدرة على التفكير بشكل مبتكر.

- خبرة تساهم في التخطيط الفعال للمناهج وتصميمها وتكييفها وتطويرها.

- خبرة في تصميم المشاريع وإدارة المشاريع والتدريب وبناء القدرات.

- السلوك الإيجابي والمهني ، بما في ذلك القدرة على العمل بشكل جيد في إطار الفريق

- قدرة قوية على تنظيم العمل ، والوفاء بالمواعيد النهائية ، والحفاظ على الهدوء تحت الضغط ، وتحديد أولويات العمل ، وتنسيق المهام المتعددة ، والاهتمام بالتفاصيل. مهارات ممتازة في استخدام التكنولوجيا والحاسوب

- دعم المنسق الميداني في حالة الحاجة في مراقبة وتقييم تنفيذ الأنشطة في المشروع.

- تمثيل منظمة أطباء بلا حدود خارجيًا مع منسق المشروع أو بمفرده (عند تفويضه) والتفاوض نيابة عن منسق المشروع بالتعاون الوثيق مع منسق المشروع وبناءً على الرسائل المتفق عليها مسبقًا.

- المساعدة في حماية وتعزيز صورة منظمة أطباء بلا حدود خارجيًا

- يراقب ويتواصل في الوقت المناسب إذا كانت هناك أي معلومات يمكن أن تؤثر على برامج منظمة أطباء بلا حدود

- المشاركة في جمع المعلومات الطبية والتحليلات (اجتماعات ، تقارير ، مقالات ، إلخ).

- المساهمة في تحليل السياق الإنساني والاقتصادي والاجتماعي في منطقة المشروع من أجل ضمان احترام ميثاق منظمة أطباء بلا حدود وسياساتها وصورتها فيما يتعلق بالموظفين الوطنيين والسكان والسلطات والشركاء.

- المراقبة والتحليل وتقديم التقارير إلى منسق المشروع وتوفير المعلومات السياقية ، من خلال معرفة جيدة للنظراء والأطراف والجهات الفاعلة والسلطات والجهات الفاعلة المحلية ، من أجل تحسين عمليات الفهم واتخاذ القرار.

- بالتنسيق مع منسق المشروع ، حافظ على اتصال قوي مع الإدارات فيما يتعلق بتنفيذ النظام والإجراءات والبرامج.

- مساعدة منسق المشروع في جلسات وفعاليات الاتصال الداخلي والخارجي حول منظمة أطباء بلا حدود (للموظفين الوطنيين ، وموظفي وزارة الصحة ، وكذلك السلطات المحلية ، وقائد المجتمع ، والجهات الفاعلة المحلية) لتحسين الوعي وفهم مبادئ منظمة أطباء بلا حدود وخدماتها والجمهور. التصاق الرأي. اكتب محضر الاجتماع وساهم في سجل الاجتماع.

- ضمان استمرارية العلاقات / التواصل مع الجهات الفاعلة المحلية (المنظمات غير الحكومية الأخرى ، بالتعاون مع منسق المشروع وكالات الأمم المتحدة ، والسلطات المحلية ، ووسائل الإعلام ، وما إلى ذلك) وتسجيل وتحديث الاتصالات والمراسلات الميدانية من أجل ضمان دقة مصادر المعلومات وتوفرها بشكل منتظم أساس. تنظيم اتصالات الدعوة والتعيينات لمنسق المشروع. مساعدة المنسق الميداني في رسم خرائط الجهات الفاعلة

- ترجمة ومراجعة المستندات والعمل كمترجم عند الحاجة.

مؤهلات الوظيفة :

- شهادة في الطب أو التمريض

- 2 - 3 سنوات خبرة كحد أدنى في مشروع طبي بمستوى متوسط و مرغوب فيه في المستشفى أو الصحة العامة أو مركز الصحة الأولية.

- المعرفة حول المستشفيات وبيئات العمل الصحية أمر ضروري.

- خبرة لا تقل عن عام واحد من العمل في غزة كخريج متخصص في الرعاية الصحية ومعتمد.

- إظهار المعرفة بمبادئ إدراج النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والنهج العادلة.

- التواصل القوي بين الأشخاص ، ومهارات العرض العام ، والعمل الجماعي ، والمهارات التحليلية.

- مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية والعربية مكتوبة وشفوية ومهارات تواصل مع مجموعة متنوعة من الجماهير بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية والجمهور ووسائل الإعلام. مستوى اللغة الإنجليزية بطلاقة إلزامي لهذا المنصب.

- خبرة تساهم في التخطيط الفعال للمناهج وتصميمها وتكييفها وتطويرها.

- خبرة في تصميم المشاريع وإدارة المشاريع والتدريب وبناء القدرات.

- قدرة قوية على تنظيم العمل ، والوفاء بالمواعيد النهائية ، والحفاظ على الهدوء تحت الضغط ، وتحديد أولويات العمل ، وتنسيق المهام المتعددة ، والاهتمام بالتفاصيل.

- محو الأمية الحاسوبية الأساسية (Word و Excel و Power-Point و MS Office) وتقنيات الاتصال.

ملاحظات هامة:

- وظيفة بدوام كامل (من الأحد إلى الخميس من الساعة 08:00 إلى الساعة 16:30)

- 20 يوم إجازة سنوية

- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن

- الراتب الإجمالي: من 7000 شيكل إلى 8.500 شيكل

- بدل مواصلات

- علاوة الأطفال

طريقة التسجيل :

- نطلب من جميع المتقدمين كتابة خطاب تغطية يحتوي على مقدمة عنك ، وشرح سبب تقدمك للوظيفة ، وشرح سبب اعتقادك أنك مناسب للوظيفة.

- سيؤدي عدم تقديم مستندات الطلب هذه إلى جعل الطلب غير صالح ولن يتم النظر في الطلب.

- يجب أن تكون جميع مستندات الطلب باللغة الإنجليزية.

- يرجى إرسال طلباتك مع السيرة الذاتية والسيرة الذاتية ، ورسالة تغطية تتضمن التعليمات المذكورة أعلاه باللغة الإنجليزية إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- مع كتابة موضوع البريد الإلكتروني للبريد : MSFEPI-PSO-2023- (اسم مقدم الطلب)

مثال: MSFEPI-PSO-2023-AZIZ

- آخر موعد للتقديم هو 13/05/2023.

- سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة للاختبار الفني والمقابلة.

- سيتم تنفيذ جميع خطوات التوظيف باللغة الإنجليزية.