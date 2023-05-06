6 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 6 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

636 المسلمون يدخلون مدينة بعلبك بعد عقد الصلح بين أهلها وقادة المسلمين أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد.

المسلمون يدخلون مدينة بعلبك بعد عقد الصلح بين أهلها وقادة المسلمين أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد. 1889 افتتاح برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس للجمهور.

افتتاح برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس للجمهور. 1913 بداية جلاء قوات الدولة العثمانية من الأحساء، ودخول مدينة الهفوف تحت حكم ملك السعودية عبد العزيز آل سعود.

بداية جلاء قوات الدولة العثمانية من الأحساء، ودخول مدينة الهفوف تحت حكم ملك السعودية عبد العزيز آل سعود. 1936 الملك فاروق يعود إلى مصر قادمًا من إنجلترا بعد أن أصبح ملكًا عليها.

الملك فاروق يعود إلى مصر قادمًا من إنجلترا بعد أن أصبح ملكًا عليها. 1937 المنطاد الألماني «هيندينبيرغ» ينفجر في الجو قبيل هبوطه في نيويورك.

المنطاد الألماني «هيندينبيرغ» ينفجر في الجو قبيل هبوطه في نيويورك. 1947 الفلسطينيون واليهود المستوطنون في فلسطين يعلنون كل على حدة رفضهم الاقتراح البريطاني بتقسيم فلسطين إلى دولتين مع بقاء القدس تحت إشراف دولي.

الفلسطينيون واليهود المستوطنون في فلسطين يعلنون كل على حدة رفضهم الاقتراح البريطاني بتقسيم فلسطين إلى دولتين مع بقاء القدس تحت إشراف دولي. 1974 فوات الاحتلال تبدأ فصف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

فوات الاحتلال تبدأ فصف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. 1993 كتائب القسام تأسر ضابطاً إسرائيلياً برتبة عقيد، لمبادلة به أسرى فلسطينيين على رأسهم الشيخ أحمد ياسين، لكنها اضطرت إلى قتله.

كتائب القسام تأسر ضابطاً إسرائيلياً برتبة عقيد، لمبادلة به أسرى فلسطينيين على رأسهم الشيخ أحمد ياسين، لكنها اضطرت إلى قتله. 2002 السلطة الفلسطينية تبرم اتفاقاً مع الاحتلال بشأن المحاضرين في كنيسة المهد يقضي بإبعاد 13 منهم إلى إيطاليا و27 آخرين إلى غزة.

السلطة الفلسطينية تبرم اتفاقاً مع الاحتلال بشأن المحاضرين في كنيسة المهد يقضي بإبعاد 13 منهم إلى إيطاليا و27 آخرين إلى غزة. 2004 استشهد القائد القسامي عماد حناجرة من بلدة طلوزة شمال نابلس على يد قوة صهيونية، وذلك بعد نجاته من سبع محاولات سابقة لاغتياله.

استشهد القائد القسامي عماد حناجرة من بلدة طلوزة شمال نابلس على يد قوة صهيونية، وذلك بعد نجاته من سبع محاولات سابقة لاغتياله. 2004 الحكم على 4 ممرضات بلغاريات ودكتور فلسطيني بالإعدام رميًا بالرصاص في ليبيا لاتهامهم في التسبب بإصابة 400 طفل ليبي بمرض الإيدز.

الحكم على 4 ممرضات بلغاريات ودكتور فلسطيني بالإعدام رميًا بالرصاص في ليبيا لاتهامهم في التسبب بإصابة 400 طفل ليبي بمرض الإيدز. 2017 انتخاب الأخ إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس خلفاً للأخ خالد مشعل، ويعتبر الأخ إسماعيل هنية من الشخصيات الوطنية التي تحظى بشعبية مرتفعة في صفوف الشعب الفلسطيني، وقد احتل المركز الأول في أغلب استطلاعات الرأي العام في حال تنافس على موقع الرئاسة الفلسطينية.

انتخاب الأخ إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس خلفاً للأخ خالد مشعل، ويعتبر الأخ إسماعيل هنية من الشخصيات الوطنية التي تحظى بشعبية مرتفعة في صفوف الشعب الفلسطيني، وقد احتل المركز الأول في أغلب استطلاعات الرأي العام في حال تنافس على موقع الرئاسة الفلسطينية. 2019 الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد حوالي 4 أيَّامٍ من القصف الصاروخي المُتبادل الذي أدَّى إلى مقتل حوالي 31 شخصًا وجرح قُرابة 290 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين