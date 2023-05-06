الطقس: درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا ربيعيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس السبت 6 مايو

وهذه الليلة؛ يكون الجو غائم جزئي الى غائم، وبارد نسبيا الى بارد خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأحد 7 مايو

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ربيعياً لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 8 مايو

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 9 مايو

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين