برشلونة يحسم اتفاقه مع أولى صفقاته الصيفية

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن نادي برشلونة الإسباني أنهى اتفاقه مع أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة أنهى اتفاقه مع إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو، لضمه في الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أن المدافع الإسباني عقده سينتهي مع بيلباو بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد عقده حتى الآن مع الفريق وسيرحل مجانًا.

وأكدت أن المدافع سينضم لنادي برشلونة في صفقة انتقال حر، حيث خضع بالفعل للفحوصات الطبية ووقع على عقد لمدة موسمين مع برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم إيداع العقد بالاتحاد الإسباني، ويوجد بندًا خاصًا في الاتفاقية بين الطرفين يسمح لبرشلونة بإعارة اللاعب في حال لم تسمح الليجا بتسجيل العقد.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، طبقًا لرؤية تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا.

واختتمت بأن المدافع الإسباني سيتقاضى مع برشلونة، نفس الراتب الذي كان يتقاضاه مع بيلباو.

المصدر / وكالات