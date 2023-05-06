رائد فضاء إماراتي يلتقط صورة لموقع "عين أفريقيا"

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورا لموقع "عين الصحراء" في موريتانيا، تم التقاطها من محطة الفضاء الدولية، مشيدا بالطبيعة الخلابة التي تتمتع بها البلدان العربية.

وكتب النيادي في تغريدة ضمّنها عدة صور "ما أجمل طبيعتنا في العالم العربي.. وما أروع غناها وتنوعها".

وعين الصحراء، هي بقعة في وسط صحراء شمال موريتانيا، وتسمى كذلك، لأن تصميمها الطبيعي يشبه العين.

ومعروف أن عين الصحراء تسمى كذلك، "عين أفريقيا" أو "قلب الريشات".

وتعتبر عين الصحراء، أحد أكثر المواقع الجيويولوجية إثارة لاهتمام العلماء والباحثين في أفريقيا، رغم تباين التفسيرات العلمية لسبب نشوئها.

ويقع موقع "قلب الريشات" الجيولوجي بالقرب من مدينة وادان الأثرية. ويصل قطرها إلى نحو 50 كيلومترا.

ولا يمكن رؤية هذه البقعة بالكامل إلا من الفضاء، نظرا لشساعتها وفرادة شكلها.

واكتشف الموقع العالم الطبيعي الجيولوجي، الفرنسي، تيودور مونو، سنة 1974، لكن بعثة فضائية أميركية هي التي تمكنت من رصد هذه الحفرة بالكامل من الفضاء.

وتتضارب التفسيرات حول أصلها، لكن دراسة قام بها عالم جيولوجي كندي أجراها على أزيد من 100 عينة من صخور حفرة "الريشات" أظهرت أنها ناتجة عن صهارة بركانية كبيرة انصهرت قبل نحو 90 مليون سنة.

المصدر / وكالات