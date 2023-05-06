الصحة العالمية تصدر تصريحاً مهماً بشأن "كورونا"

أعلن المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية تيدروس غيبرييسوس، الجمعة، أنّ كوفيد-19 ( كورونا) لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية، مقدراً أن الجائحة قتلت "ما لا يقلّ عن 20 مليون شخص"، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية، محذرًا في الوقت نفسه من أن الوباء لم ينته.

جاء هذا الإعلان بعدما اتفقت لجنة الطوارئ المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد خلال اجتماعها الـ15، الخميس، على أنّ الأزمة لم تعد تستحقّ أعلى مستوى من التأهب.

لكنّ تيدروس حذّر في تصريح للصحفيين، من أنّ القرار لا يعني أنّ الخطر قد زال، مشيراً إلى إمكان إعادة إعلان حالة الطوارئ إذا تغيّر الوضع.

وقال "أسوأ شيء يمكن أن يفعله أيّ بلد الآن هو استخدام هذا الإعلان سبباً للتخلّي عن حذره أو تفكيك الأنظمة التي أنشأها أو إرسال رسالة إلى شعبه مفادها أنّ كوفيد-19 لا يثير القلق".

بدورها، قالت ماريا فان كيركوف التي كانت مسؤولة عن مكافحة الجائحة في منظمة الصحة العالمية منذ بداياتها للصحفيين "لا يمكننا أن نتخلّى عن حذرنا"، موضحة "انتهت مرحلة الأزمة، مرحلة الطوارئ، لكنّ كوفيد لم ينته".

المصدر / وكالات