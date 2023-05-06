نتنياهو يسترضي المتطرف "بن غفير" على حساب الأسرى الفلسطينيين

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء الجمعة، عن نوايا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، لإمكانية قيامه بتقديمه هدية لما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" على حساب الأسرى الفلسطينيين.

وكان "بن غفير"، قد قال اليوم، إن قرار وزير الأمن "يؤاف غالانت" بإعادة جثامين أعضاء "عرين الأسود"، خطأ جسيم، مضيفًا أن هذا القرار سيكلف الاحتلال كثيرا.

وبحسب الوسائل العبرية، فإن نتنياهو، وبيئته، تدرس إمكانية إجراء مناقشة وزارية حول إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الخلافات مع "بن غفير"، وفي محاولة لحل الخلافات معه، واسترضاءه.

وكان "بن غفير"، قال في وقت سابق من اليوم أنه سيواصل مقاطعة جلسات الكنيست الإسرائيلي في ظل سياسات حكومة "نتنياهو" الحالية خاصة فيما يتعلق بإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين، والرد الضعيف كما يصفه ضد حركة حماس.

المصدر / وكالات