النائب زعارير: اعتقال الاحتلال وملاحقته للنواب لن يكسر إرادتهم

أكد النائب باسم زعارير على أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق نواب الشعب الفلسطيني لن تثني عزيمتنا ولن تكسر إرادتنا في خدمة أبناء شعبنا.

وأوضح زعارير أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة اعتقال نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006.

وقال إن حكومة الاحتلال تهدف من اعتقال النواب إلى تغييبهم عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن اعتقال قوات الاحتلال لنواب المجلس التشريعي هو عقاب جماعي لشعبنا الفلسطيني.

بدورها حملت مؤسسات الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة النائب المقدسي المبعد أحمد عطون.

وكان عطون من النواب الذين تعرضوا للاعتقال عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وأفرجت عنه قوات الاحتلال بتاريخ 02 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009.

المصدر / فلسطين أون لاين