إقالة غاريدو من تدريب الوداد البيضاوي وفاندنبروك بديله

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي التعاقد مع المدرب البلجيكي سفن فاندنبروك الجمعة ليحل على رأس الجهاز الفني للفريق بدلاً من الاسباني خوان كارلوس غاريدو.

واستمرت حقبة غاريدو الثانية مع الفريق البيضاوي نحو عشرة اسابيع فقط، إذ تمت إقالته بسبب تراجع مستوى الفريق ونتائجه في المباريات الأخيرة.

ويعد البلجيكي رابع مدرب لفريق "وداد الأمة" هذا الموسم، بعد الحسن عموتة والتونسي المهدي النفطي وغاريدو الذي تم فسخ التعاقد معه مباشرة بعد التعادل المخيب للفريق مع ضيفه الجيش الملكي 1-1 في القمة الكلاسيكية للدوري المغربي وبالتالي بقي الفريق العسكري متصدراً للبطولة بفارق نقطة واحدة عن الوداد حامل اللقب.

كما بلغ الفريق نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا بصعوبة بعدما اجتاز عقبة سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.

وقال غاريدو بعد إقالته عبر منصة "انستاغرام": "أتقبل قرار الرئيس (سعيد الناصيري) بألم"، واضاف "لقد كانت فترة رائعة تمكنت فيها من العيش مع هذا الفريق الرائع. أحترم قرار الرئيس بألم، لأنني لن أتمكن من الفوز بالألقاب القريبة جدا والتي وضعت نصيبي من أجلها. حظا سعيدا للمستقبل".

وكتب النادي على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "رحبوا بمدربنا الجديد سفن فاندنبروك"، مع مقطع مصور للبلجيكي قال فيه: "مرحباً جميعاً، مرات عديدة تمت دعوتي لتدريب هذا النادي، وأخيراً أنا هنا وفخور بأن أدافع عن قميص نادي الوداد".

واضاف متوجهاً الى جمهور النادي "مع اقتراب الموسم من نهايته نحن بحاجة ماسة الى تشجيع الجميع لأنه ثمة مسابقات لا زالت المنافسة على ألقابها قائمة بقوة، كونوا هنا في كل المباريات تابعونا وشجعونا وسنقوم بكل ما علينا القيام به".

ويتخلف وداد الأمة بفارق نقطة عن الجيش الملكي (51 مقابل 50) في صدارة الدوري المغربي قبل ست مراحل من ختام البطولة، كما يستعد لمواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي في الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا الذي يواصل النادي المغربي حملة الدفاع عن لقبه فيها، إذ يلتقيان ذهاباً السبت المقبل 13 أيار/مايو الجاري والإياب في 20 منه.

ويمتلك فاندنبروك (43 عاماً) خبرة في منافسات القارة الافريقية ولا سيما المغربية، إذ تولي تدريب منتخب الكاميرون (2016-2017) وزامبيا (2018-2019)، ثم أشرف على تدريب سيمبا التنزاني (2019-2021) والجيش الملكي (2021-2022)، وانتقل بطلع الموسم الحالي لتدريب نادي أبها السعودي إلا أنه أقيل بعد ثلاثة أشهر إثر الخسارة أمام النصر صفر-3 في الدوري السعودي، قبل أن يعلن الوداد التعاقد معه اليوم.

المصدر / فلسطين اونلاين