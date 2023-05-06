غوارديولا: مباراة ليدز أهم من مواجهة ريال مدريد

أكد بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، أن مواجهة ليدز يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي أهم حاليًا من مباراة يوم الثلاثاء الصعبة ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن تفكيره الكلي منصب في الفوز وتوسيع الفارق مع أرسنال.



ويبحث السيتي عن فوز جديد، غدًا السبت، عندما يواجه ليدز على ملعب الاتحاد، في ظل صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال الذي يبحث عن أي فرصة لاستعادة الصدارة.



وعند سؤاله في المؤتمر الصحفي عما إذا كان يفكر في إراحة بعض اللاعبين لمباراة ريال مدريد؛ أكد غوارديولا أنه لا يوجد وقت للتفكير في إراحة اللاعبين، رغم من تلميحه عن الإرهاق البدني الذي يعاني منه الفريق في المباريات الماضية.



وقال غوارديولا: "لا، بل أفكر الآن في أنه يوجد الكثير من المباريات والضغط. أرى الفريق مرهقًا بشدة بعد مباراتين ضد كل من وست هام وفولهام".



وأضاف الإسباني: "يجب أن أرى كيف يتعافى اللاعبون من هذا، ثلاثة أيام منذ المباراة السابقة، سأركز على قدراتهم البدنية والعقلية لهذه المباراة. بعد ذلك مدريد". وتابع: "الدوري الإنجليزي قوي للغاية، ومن المهم حقًا أن تتقدم بأربع نقاط أمام أرسنال، كل التركيز على المباراة الغد".



واعترف غوارديولا بأن استعداداته قد تتعطل بسبب تعيين سام ألاردايس مدربًا جديدًا لليدز، وأنه ليست لديه أدنى فكرة عن الكيفية التي سيلعب بها المنافس يوم السبت، حيث سيعتمد المدرب على التركيز على فريقه وتحليل مباراة وست هام الأخيرة.



وقال بيب: "عندما لا تكون لديك معلومات عن الخصم، لا تركز عليه كثيرًا، ركز أكثر على فريقك، دائمًا ما يكون تأثير المدير الجديد كبير في اللاعبين في أول مباراة أو مباراتين، لا أعرف كيف سيلعبون، لكن علينا تخيل ما سيحاول القيام به، إنها مباراة مهمة لنا".



جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب البريميرليغ بـرصيد 79 نقطة حتى الآن، بينما يأتي ليدز في المركز السابع عشر بـ30 نقطة.

المصدر / فلسطين اونلاين