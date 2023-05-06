مستوطنون يستولون على أرض شرق رام الله

استولى مستوطنون، مساء الجمعة، على أرض في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله.

ونصب المستوطنون ثلاث خيم في الأرض الواقعة في منطقة "الشيخ عمار" جنوب شرق البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الذين تصدوا للمستوطنين المسلحين الذين قدموا إلى الأرض برفقة قوات الاحتلال.

وقام المستوطنون بتحطيم زجاج مركبة لأحد المواطنين في المكان.

ويسعى المستوطنون السيطرة على أرض في المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.

يشار إلى أن أهالي البلدة تمكنوا بالأمس من طرد المستوطن الذي استولى على نفس الأرض، حيث أزالت قوات الاحتلال "البركس" الذي كان قد نصبه المستوطن قبل نحو أسبوعين في الأرض المذكورة.

المصدر / وكالات