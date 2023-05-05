استدعاء لامين يامال لمنتخب إسبانيا تحت 17 عاما

ضم غوليم غيريرو مدربالمنتخب الإسباني للناشئين اليافع ذا الأصول المغربية لامين يامال إلى قائمة المنتخب المعنية بالمشاركة في كأس أمم أوروبا تحت 17 سنة المقررة بالمجر في الفترة من 17 مايو وحتى 2 يونيو/حزيران 2023.



وأعلن المدرب غيريرو عن قائمة المنتخب الإسباني للناشئين الخميس تحسبًا للمشاركة في يورو تحت 17 عامًا، والتي ضمت 6 لاعبين من برشلونة من بينهم لامين لامال.



وأصبح لامين لامال السبت الماضي أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يلعب في مباراة في الدوري الإسباني بعمر 15 عامًا و219 يومًا فقط، عندما شارك لعدة دقائق في مواجهة ريال بيتيس.



وتمت ترقية لامال مع بداية الموسم الكروي الحالي إلى فريق برشلونة تحت 19 سنة، حيث لعب معه لعدة مباريات، كما تدرب أيضًا مع الفريق الأول تحت قيادة تشافي هيرنانديز، ووضعه في القائمة التي واجهت أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الـ30 من الليغا الإسبانية، دون أن يشارك، لكن أعطاه الفرصة ـأمام بيتيس بعد أسبوع فقط.



وكانت تقارير إعلامية إسبانية تداولت قبل أسبوعين، أن نادي برشلونة يخطط لإبرام عقد طويل الأمد مع اللاعب "لامين يامال" كأول عقد احترافي لهذا الموهبة، حيث تشترط لوائح مدرسة برشلونة أن اللاعب عندما يقترب من سن 16 عامًا يتم إلزامه بالتوقيع على أول عقد احترافي.



وينحدر اليافع لامين يامال من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وبالتالي يمكنه تمثيل ثلاثة منتخبات وطنية يحمل جنسيتها عندما يصير في سن اختيار المنتخب الذي يدافع عن ألوانه وهي منتخبات إسبانيا بحكم المولد والمغرب من جهة والده وغينيا الاستوائية من جهة والدته.



ولعب لمين لامال للفئات السنية الصغرى للمنتخب الإسباني، حيث ارتدى قميص فئات تحت 15 عامًا وتحت 16 عامًا وتحت 17 عامًا، بل إنه استدعي حتى لمنتخب فئة تحت 19 عامًا منذ ترقيته شهر سبتمبر 2022.

المصدر / فلسطين اونلاين