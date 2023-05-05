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"التعليم" تؤكد وقوفها بحزم ضد امتهان كرامة المعلمين أو الطلبة

05 مايو 2023 . الساعة 23:46 بتوقيت القدس
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وزارة التربية والتعليم بغزة

قالت وزارة التربية والتعليم العالي إنها تابعت باهتمام بالغ ما تناقلته بعض المنصات الإعلامية بخصوص المشكلة التي وقعت في إحدى المدارس منتصف الأسبوع الماضي.

وأضافت في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "تواصلت مديرية التربية والتعليم وإدارة المدرسة مع عائلة الطالب للوقوف على ما حدث بالضبط".

وتابع البيان: "وفي ضوء ذلك تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي وقوفها بحزم ضد امتهان كرامة المعلمين أو الطلبة، وأنها تتابع الأمر من خلال توجيهات وكيل الوزارة بهدف اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني بحسب اللوائح المدرجة في دليل سياسة الضبط والحد من العنف داخل المدارس".

المصدر / فلسطين أون لاين
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