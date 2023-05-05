الإصابة تٌنهي موسم هوغو لوريس مع توتنهام

أعلن رايان ماسون، المدرب المؤقت لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن انتهاء موسم حارس مرمى الفريق، الفرنسي هوغو لوريس بسبب الإصابة، وغيابه عن المباريات الأربعة المتبقية للفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتعرض لوريس لإصابة عضلية في مباراة نيوكاسل ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي في 23 أبريل/ نيسان الماضي (1-6)، واضطر إلى مغادرة أرض الملعب بين الشوطين، ثم غاب بعدها عن مواجهتي مانشستر يونايتد وليفربول على التوالي، وخلفه في حراسة مرمى الفريق فريزر فورستر.



وتحدث ماسون عن غياب لوريس في مؤتمر صحفي اليوم، قائلًا: "تأكد بأن لوريس غير قادر على اللعب ولذلك سيستمر غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم للأسف"، وتابع: "إنها خيبة أمل كبيرة، لقد أجرى هوغو مزيدًا من الفحوص الطبية، لكن تأكدنا من عدم قدرته على اللعب مرة أخرى هذا الموسم".



وبالإضافة إلى الحارس الفرنسي، أعلن ماسون أيضًا غياب الإنجليزي رايان سيسينيون للسبب ذاته، مؤكدًا استمرار غيابه حتى نهاية الموسم، وهو الذي يغيب عن صفوف الفريق منذ 5 فبراير/ شباط الماضي، حين تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة مانشستر سيتي بالجولة الـ22 من البريميرليغ.



وتحدث مدرب توتنهام عن وضعية سيسينيون، قائلًا: "رايان أيضًا لن يكون بمقدوره اللعب فيما تبقى من عمر الموسم.. لكن في المقابل، هناك لاعبان يقتربان من العودة إلى الفريق وهما في طريقهما للتعافي من الإصابة، وأتمنى جاهزيتهما لمساعدة الفريق"، في إشارة إلى قرب تعافي كل من رودريغو بينتانكور وإيمرسون رويال.



جدير بالذكر أن ماسون يقود الفريق مؤقتًا حتى نهاية الموسم، بعدما كان مساعدًا لكريستيان ستيليني المقال، ولعب حتى الآن مباراتين، تعادل في الأولى مع مانشستر يونايتد (2-2)، فيما خسر الثانية ضد ليفربول (3-4)، ما جعل الفريق يتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

المصدر / فلسطين اونلاين