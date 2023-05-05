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جريمة مروعة بالأقصر.. قتلت زوجها ووضعته بشوال وألقته بالشارع

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جريمة مروعة بالأقصر.. قتلت زوجها ووضعته بشوال وألقته بالشارع

05 مايو 2023 . الساعة 22:44 بتوقيت القدس
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شهدت مدينة الأقصر جنوبي القاهرة جريمة مروعة حيث أقدمت إمرأة على قتل زوجها ووضعت جثته في شوال وألقت جثته في الشارع.

اكتشاف الجريمة

شاهد عيان من منطقة الحمارة في مدينة الأقصر، يدعى أشرف الدسوقي، قال:

قبل صلاة الجمعة وجدنا شوالا ملقى في الشارع بجوار كوبري أبو الجود في منطقة الحمارة وتسيل منه الدماء.

فتحنا الشوال وجدنا به جثة رجل ثلاثيني وبها عدة طعنات.

أبلغنا الشرطة وحضرت على الفور وفرضت طوقا أمنيا حول مكان وجود الجثة وبدأ رجال الأمن في التعامل مع الموقف.

اكتشاف القاتل

حسب ما تضمنته سجلات الشرطة بمديرية أمن الأقصر:

فور تلقي قسم شرطة بندر الأقصر بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة رجل بها عدة طعنات تحرك رجال الأمن لمكان الواقعة.

 تم تشكيل فريق بحث للتعرف على هوية القتيل كأول خيط لكشف ملابسات الجريمة.

توصلت التحريات إلى بيانات الضحية، وتوصل رجال المباحث إلى أن مرتكبة الجريمة هي زوجته.

تم القبض على الزوجة وخلال الاستجواب اعترفت بارتكاب الجريمة نظرا لنشوب خلاف بينها وبين الزوج وتطور حتى أمسكت بسكين وطعنته وتخلصت من الجثة بالشارع لمحاولة إبعاد الشبهات عنها.

3 طعنات

وكيل وزارة الصحة بالأقصر، طاهر أيوب، قال إن مرفق الإسعاف بالمحافظة نقل جثة الضحية إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

وتابع أن الفحص الطبي أوضح أن الجثة بها 3 طعنات بالصدر والبطن، وأنها حاليا بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي.

المصدر / سكاي نيوز
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