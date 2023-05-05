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وفد من "حماس" بخان يونس يزور منزل الطفل المريض رأفت السطري

05 مايو 2023 . الساعة 22:22 بتوقيت القدس
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توجّه وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخان يونس، إلى بيت الطفل المريض رأفت السطري، الذي انتشرت قصته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الحركة في خان يونس أنه ومن باب وقوفها عند مسؤوليتها وقطع الطريق على كل من يحاول تأجيج الفتن بين مكونات المجتمع، توجّه الوفد القيادي لحل القضية مع جميع الأطراف الذين غمروها مشكورين بحسن الأخلاق وحفاوة الاستقبال.

وأكدت الحركة أنه وبفضل الله ومن ثم استجابة أطراف القضية، تم حل الإشكالية المصاحبة للقضية، موجّهة شكرها لجميع الأطراف لاستجابتهم لتدخل الحركة في إنهاء القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #خان يونس #رأفت السطري

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