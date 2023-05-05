استطلاع: غالبية إسرائيلية غير راضية عن رد جيش الاحتلال على صواريخ غزة

كشف استطلاع جديد للرأي، أن معظم المستوطنين الإسرائيليين غير راضين عن رد حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، عقب استشهاد الأسير خضر عدنان.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، صحيفة "معاريف" العبرية، فإن 62 بالمائة غير راضين عن رد الحكومة على إطلاق الصواريخ من غزة.

وأعرب 20 بالمائة فقط عن رضاهم عن الرد الإسرائيلي، وقال 18 بالمائة "إنهم لم يكوّنوا رأيًا في القضية".

وقال 56 بالمائة من ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي، إنهم راضون عن الرد على إطلاق الصواريخ من غزة، و30 بالمائة غير راضين.

يذكر أن ممثلي قوى اليمين الديني في حكومة نتنياهو، وجهوا انتقادات لاذعة حول طبيعة رد جيش الاحتلال على عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، في تغريدة على حسابه على "تويتر": "الحكومة مطالبة بالرد بشكل قوي على إطلاق الصواريخ من غزة، صواريخ "حماس" تستدعي ردا أكبر من قصف الكثبان الرملية والمناطق غير المأهولة".

وحث بن غفير على استئناف سياسة الاغتيالات ضد قيادات المقاومة في قطاع غزة، قائلا: "يتوجب عدم تجاوز المعادلة التي تقوم على وجوب توجيه رد جدي على كل عملية إطلاق صاروخ".

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، عشرات الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ردا على استشهاد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إثر إضرابه عن الطعام لنحو 86 يوما متواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين