روسيا تحذر من مخاطر حدوث فيضان في محطة "زاباروجيا"

أصدرت روسيا، الجمعة، تحذيرا بشأن المخاطر المحتملة حال حدوث فيضان عند محطة "زاباروجيا" النووية (NPP) في أوكرانيا.

وقال رينات كارتشا، نائب رئيس الشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم"، في بيان، إن ارتفاع مستوى المياه في خزان كاخوفسكي قد يؤدي إلى كسر السد والفيضان الجزئي للمحطة، وبالتالي يشكل خطرا على الأمن النووي.

وفي بيان منفصل، قال فلاديمير روجوف رئيس حركة "نحن معا مع روسيا"، إن "التصريف غير المنضبط للمياه من قبل الجانب الأوكراني هو أحد الأسباب وراء ارتفاع مستوى المياه".

وفقا لـ "يفجيني باليتسكي" مسؤول روسي آخر، نظرا لخطر القصف وعوامل أخرى، سيتم نقل سكان 18 مستوطنة في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة "زاباروجيا" مؤقتًا إلى مناطق أكثر أمانًا.

المصدر / الأناضول