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الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ14 على التوالي

05 مايو 2023 . الساعة 19:37 بتوقيت القدس
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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارها المستمر على مدينة أريحا، لليوم الـ 14 على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا ومخارجها الرئيسة والفرعية، وإيقاف المركبات والشاحنات وتفتيشها والتدقيق في هويات الركاب، وإعاقة حركة وتنقل المواطنين والبضائع.

ويقيم الاحتلال حواجزه على مداخل المدينة الرئيسية وهي: المدخلان الشماليين للمدينة بطريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم عقبة جبر، والمدخل الشرقي المعروف بالبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة.

وتنتهج قوات الاحتلال سياسة الحصار والتشديد وإغلاق المدن والبلدات الفلسطينية ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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