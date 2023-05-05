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بماذا أوصى شهيد العرين محمد الدبيك؟

05 مايو 2023 . الساعة 18:48 بتوقيت القدس
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الشهيد الفتى محمد الدبيك

أوصى الشهيد المشتبك الفتى محمد الدبيك رفاقه بأن يزفوه في عرس جماهيري كبير.

وقالت مصادر محلية إن "أحد وصايا الشهيد البطل المشتبك أسد عرين الأسود محد الدبيك لرفاقه: عندما أستشهد أريد عرسًا كبيرًا، ونحن لم نتعود على خذلان وصايا الشهداء -لما استشهد بدي عرسي يكون كبير وزفوني بعرس جماهيري كبير، ونحن ما تعودنا نخذل وصايا الشهداء-.

وأفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عن جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين قتلهم قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في 12 مارس/آذار الماضي، كانت محتجزة لديه، وهم: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك.

وفي 12 مارس، أعلنت مجموعات عرين الأسود أن 3 من أفرادها استشهدوا في اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز صرة جنوب غرب نابلس.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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