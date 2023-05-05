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"بن جفير" يهاجم "جالانت" لقراره بالإفراج عن جثامين شهداء العرين والأخير يرد!

05 مايو 2023 . الساعة 18:37 بتوقيت القدس
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الشهداء عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك

رد وزير أمن‬⁩ الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت على الانتقادات الموجهة إليه من وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال ايتمار بن جفير بعد إعادة جثامين 3 شهداء فلسطينيين ارتقوا في وقت سابق في نابلس على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جالانت إن "القرار اتخذ بناء على توصية الجهات المختصة".

وهاجم بن غفير  قرار جالانت بالقول إن "قرار وزير الأمن جالانت بإعادة جثامين أعضاء عرين الأسود، التي نفذت جزءًا كبيرًا من العمليات في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، خطأ فادح سيكلفنا الكثير".

وأضاف: "هذه الحكومة هي حكومة يمينية ولم يمنحنا الجمهور تفويضًا بإعادة جثامين فلسطينيين أو تجنب قصف غزة، لم يفت الأوان بعد لقيادة سياسة أمنية قوية وهجومية، ستظل عوتسما يهوديت تغيب عن التصويت حتى تغير الحكومة الإسرائيلية اتجاهها وتبدأ في التمسك بالسياسة التي انتخبت من أجلها".

وأفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عن جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين قتلهم قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في 12 مارس/آذار الماضي.

وتسلمت الطواقم الطبية في نابلس بعد ظهر اليوم جثامين شهداء نابلس التي كانت محتجزة لدى الاحتلال وهم: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك.

وفي 12 مارس، أعلنت مجموعات عرين الأسود أن 3 من أفرادها استشهدوا في اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز صرة جنوب غرب نابلس.

اقرأ أيضا: جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن جثامين 3 شهداء فلسطينيين

المصدر / فلسطين أون لاين
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