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3 أندية من غزة تتقديم بطلب جديد

05 مايو 2023 . الساعة 16:17 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف اتحاد كرة السلة النقاب، عن تقديم 3 أندية لطلبات من أجل الانضمام للجمعية العمومية للاتحاد، والانخراط في البطولات والأنشطة الرسمية.

وأكد الاتحاد، أن أندية (أهلي البريج وتشامبيونز والشعب)، طلبوا الانتساب للاتحاد، ورحب الأخير بذلك، وسيحيل الأمر للجمعية للمصادقة على الطلبات حسب القانون.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة أحد عشر ناديا، مقسمين على درجتين، علما أن فريق خدمات المغازي ما زال معلقا مشاركاته في البطولات الرسمية، بانتظار قرار المحكمة الدولية.

وقرر الاتحاد  اقامة المباراة النهائية لبطولة الدوري الممتاز  بين خدمات وشباب البريج الأسبوع القادم، دون تفاصيل أخرى.

وينتظر أن يحدد اتحاد كرة السلة موعد انطلاق بطولة كأس الراحل عادل أسمري، بعدما جرى سحب القرعة مطلع الأسبوع الحالي، بمشاركة 7 أندية في غزة.

ويسعى الاتحاد عبر المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، لاقامة مباراة فاصلة بين بطلي غزة والضفة الغربية لتحديد بطل كأس فلسطين، على غرار لعبتي كرة القدم واليد.

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