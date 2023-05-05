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شباب خانيونس يخطف لاعياً من البحرية

05 مايو 2023 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
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بلال النمنم في المنتصف
غزة / مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي شباب خانيونس مع اللاعب بلال النمنم، قادماً من نادي خدمات الشاطئ، ليدعم صفوف الفريق في بطولات الموسم القادم.

ووقع النمنم على كشوفات النشامى رسمياً، بعد فشل توصله لاتفاق مع البحرية، ليعود للدفاع عن ألوان الفريق بعد 5 سنوات من الغياب.

ويلعب النمنم في مركز خط الوسط، ولفت الأنظار مع البحرية خلال موسم ونصف ظهر فيها بالقميص الأزرق، وساهم مع زملائه بعودة الشاطئ للدوري الممتاز من جديد.

ويسعى شباب خانيونس لتدعيم صفوفه، بعدد اللاعبين بعد مغادرة عناصر من التركيبة الأساسية، بالإضافة لحاجة الفريق للاعبين تعزيز بعد معاناته في المواسم الماضية من شبح الهبوط.

ويحتاج فريق الشباب لحارس مرمى بجانب الحارس شادي أبو العراج، بالإضافة لتدعيم مركز خط الهجوم والأجنحة، حيث تم وضع قائمة من اللاعبين لمفاوضتهم، واختيار الأفضل منهم.

ورحل عن شباب خانيونس اللاعبين (باسل الصباحين، وهيثم أبو عودة، ووليد أبو موسى، ومحمد بارود)، ويعتمد النادي على مجموعة كبيرة من أبنائه.

 

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