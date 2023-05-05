"الصحفي الفلسطيني": سنتجه للقضاء ضد مسرحية انتخابات نقابة الصحفيين

غزة/ محمد أبو شحمة:

قال رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني عماد زقوت إن الكتلة ستذهب إلى القضاء والقانون للطعن في الأسماء التي أعلنتها نقابة الصحفيين، رفضًا لما سمّاه "مسرحية الانتخابات" التي تنوي النقابة إجراءها.

وأضاف زقوت في حديث لصحيفة "فلسطين": نرفض كل الإجراءات التي اتخذها القائمون على نقابة الصحفيين، بدءًا من المؤتمر الاستثنائي حتى الانتخابات التي سيجرونها الشهر الجاري.

ولفت إلى وجود استياء كبير بين جمهور الصحفيين والأطر الصحفية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بشأن ما نشرته النقابة وتضمن أسماء ليست لها علاقة بالإعلام والصحافة، وعددًا كبيرًا ينتمون لأجهزة أمن السلطة.

وأوضح أن هناك عددا من الذين وردت أسماؤهم في القائمة التي نشرتها النقابة لا يعملون في الإعلام منذ مدة طويلة، لذا فإن الأسماء الواردة مطعون فيها قانونيا، وستُتخذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وبين أن كتلة الصحفي وأطرًا صحفية أخرى ستتخذ إجراءات ميدانية رفضا لـ"المسرحية" التي يعمل عليها القائمون على نقابة الصحفيين، إذ ستُنظم الأحد القادم فعالية كبيرة يشارك فيها عدد كبير من الصحفيين أمام مقر النقابة رفضًا للإجراءات المتخذة.

وأكد أن النقابة لا تهتم بالشأن الإعلامي أو الصحفيين، وأن القائمين عليها حريصون على الاستمرار في مناصبهم، محذرا من أن الانتخابات بالشكل الحالي للنقابة ستكرر التجارب السابقة المسيئة لكل الصحفيين، إذ يوجد رموز من الصحفيين لا توجد لهم أسماء في السجل الذي نُشر.

وذكر زقوت أن النقابة عملت على توزيع المناصب مبكرًا على عدد من ممثلي الفصائل واللجان، إرضاءً لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين