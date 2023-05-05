40 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قرابة 40 ألفًا توافدوا للمسجد الأقصى من مناطق القدس المحتلة والضفة والداخل المحتل.

وتوافد الآلاف منذ ساعات الصباح الأولى، لأداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم التشديدات التي فرضتها قوات الاحـتلال الإسـرائيلي.

وأدى المصلون في المسجد الأقصى المبارك، ظهر اليوم الجمعة، صلاة الغائب على روح الشهيد الأسير خضر عدنان، وشهداء نابلس الذين ارتقوا أمس برصاص الاحتلال.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، من كتائب القسام، في البلدة القديمة بمدينة نابلس، صباح أمس الخميس، اثنان منهم (حسن قطناني ومعاذ المصري) هما منفذا عمليّة إطلاق النار في الأغوار الشهر الماضي، أدت لمقتل ثلاث مستوطنات، فيما وصف الشهيد الثالث (إبراهيم جبر) بـ "أحد كبار مساعدي" الشهيدين.











