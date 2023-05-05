فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

40 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

الغول: دماء الشهداء تزيد شعبنا اشتعالًا والمقاومةَ قوةً وبأسًا

الأسرى الإداريون يقررون خوض إضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري

هدم 20 شقة في شعفاط.. جريمة تكشف فظاعة مخططات التهويد بالقدس

ماذا يحدث داخل الجسم في التوقيت الصيفي؟

هكذا عافرت سلام ماضي الحياة حتى صنعت مخبزها وسط سلفيت

في محبسه يقاسي "مسلم" المرض ويستوطن القلق قلب عائلته

رحلة على الجمر.. الهروب من السودان "كابوس" للمغتربين الأفارقة

المقاومة الفلسطينية.. ملامح مرحلة جديدة في إدارة الصِّراع مع الاحتلال

ما الذي كشفته المواجهة الخاطفة الأخيرة مع قطاع غزة؟

بالصور 40 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

05 مايو 2023 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
...

أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قرابة 40 ألفًا توافدوا للمسجد الأقصى من مناطق القدس المحتلة والضفة والداخل المحتل.

وتوافد الآلاف منذ ساعات الصباح الأولى، لأداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم التشديدات التي فرضتها قوات الاحـتلال الإسـرائيلي.

وأدى المصلون في المسجد الأقصى المبارك، ظهر اليوم الجمعة، صلاة الغائب على روح الشهيد الأسير خضر عدنان، وشهداء نابلس الذين ارتقوا أمس برصاص الاحتلال.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، من كتائب القسام، في البلدة القديمة بمدينة نابلس، صباح أمس الخميس، اثنان منهم (حسن قطناني ومعاذ المصري) هما منفذا عمليّة إطلاق النار في الأغوار الشهر الماضي، أدت لمقتل ثلاث مستوطنات، فيما وصف الشهيد الثالث (إبراهيم جبر) بـ "أحد كبار مساعدي" الشهيدين.

WhatsApp Image 2023-05-05 at 1.40.11 PM.jpeg
photo_2023-05-05_13-58-46.jpg
photo_2023-05-05_13-58-47.jpg
photo_2023-05-05_13-58-49.jpg
photo_2023-05-05_13-58-48.jpg
 

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الأقصى #صلاة الجمعة

متعلقات

الأكثر قراءة