الغول: دماء الشهداء تزيد شعبنا اشتعالًا والمقاومةَ قوةً وبأسًا

أكد النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، أن شهداء نابلس بالأمس، قاموا بالواجب دفاعًا عن الأقصى والحرائر، مؤكدين أن المسجد الأقصى خط أحمر.

وأضاف الغول، خلال وقفة جماهيرية لحركة حماس في غرب غزة دعمًا لمقاومة الضفة، أن دماء الشهداء تزيد الشعب الفلسطيني اشتعالًا، وتزيد المقاومة قوة وبأسًا.

وحول اغتيال الاحتلال للأسير الشيخ خضر عدنان، قال إن أمعاء الشهيد الشيخ خضر عدنان الخاوية كانت أشد من الرصاص على الاحتلال.

وأشار إلى أن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تتطلب وحدة في الصف والمقاومة، لرد الصاع صاعيْن.

وجدد النائب الغول التأكيد على دماء الشهيد خضر عدنان وشهداء نابلس وإيمان عودة، ستكون تمهيدًا طريق التحرير.