الأسرى الإداريون يقررون خوض إضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري

قررت الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال خوض إضرابٍ مفتوح عن الطعام في الأيام القادمة، بعد انتهاء فترة الحداد على روح الشهيد الأسير خضر عدنان.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين في بيان لها، إن إضرابها يأتي "بعد أن قالت غزة كلمتها كمقاومة رداً على الاستشهاد، ولأننا أصبحنا على يقين لا يقبل الشك، أنّ الاحتلال والشاباك وبعد استنفاذ كافة أدوات الضغط، لا يمكن أن يقدم نتائج إيجابية على صعيد ملف الاعتقال الإداري إلا بضغط حقيقي يجبرهم ويدفعهم للتعاطي مع مطالبنا".

وأكدت أن سلاح الإضراب عن الطعام الجماعي وبدعم خارجي واحتضان فصائلي هو سلاح فعال ومنجز.

وحددت اللجنة مطالبها من الإضراب، بتحديد سقف الاعتقال الإداري، و"أن تتوقف هذه المجزرة اللئيمة التي طحنت أعمارنا ودمرت أحلامنا وسرقت زهرات شبابنا".

ودعت كل قادر من الأسرى الإداريين أن يبادر بتسجيل اسمه كمشارك مع مسؤول قسمه، "واكتبوا وصاياكم من الآن، راجين أن تصلنا الأسماء خلال 48 ساعة وسنوافيكم إن شاء الله بكل التفاصيل في موعدها".

وأشارت إلى أن خطوة الإضراب تأتي أيضًا، وفاءً لكل الجهود السابقة التي ناضلت وكافحت من أجل مناهضة الاعتقال الإداري سواءً بالإضرابات أو مقاطعة المحاكم، ومراكمة لكل النتائج والحراك المستمر منذ عامين

المصدر / فلسطين أون لاين