طقس الجمعة: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

يكون الجو اليوم، الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة وجافا ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليلة المقبلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت، يطرأ انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة، التي تصبح بين ليلة وضحاها دون المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

المصدر / فلسطين أون لاين