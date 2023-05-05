رغم اتفاق تمديد الهدنة.. قتال كثيف في الخرطوم

استمر القتال الكثيف في السودان يوم الخميس على الرغم من اتفاق هدنة، بينما حذرت المخابرات الأمريكية أن كلا من طرفي الصراع يحاول فرض سيطرته قبل مفاوضات محتملة.

وعلى الرغم من الإعلان المتكرر عن وقف إطلاق النار، فإن الجانبين على ما يبدو يتصارعان على السيطرة على الأراضي في العاصمة الخرطوم قبل محادثات محتملة، على الرغم من أن زعيمي طرفي الصراع لم يبديا استعدادا معلنا يذكر للدخول في محادثات بعد مرور أكثر من أسبوعين على اندلاع القتال.

اقرأ أيضا: المخابرات الأمريكية: الصراع السوداني "سيطول على الأرجح"

وسعى الجيش السوداني يوم الخميس إلى طرد قوات الدعم السريع من مواقعها القريبة من وسط الخرطوم في معارك كثيفة.

وقالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز يوم الخميس في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بواشنطن "كلا الجانبين يعتقد أنه قادر على الانتصار عسكريا وأنه ليس لديه حوافز تذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

ومع استمرار القتال على الرغم من موافقة الجانبين على وقف إطلاق النار بضع مرات، قال البيت الأبيض يوم الخميس إنه قد يعاقب المسؤولين عن زعزعة استقرار السودان.

وأودى انزلاق السودان فجأة في هاوية الحرب بحياة المئات، وتسبب في كارثة إنسانية، وفي نزوح جماعي للاجئين إلى الدول المجاورة، وقد يستجلب تدخل قوى خارجية مما يزيد زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة أصلا.

المصدر / رويترز