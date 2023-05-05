اليونيسف: ما لا يقل عن 190 طفلًا لقوا حتفهم في معارك السودان

قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الخميس، مقتل ما لا يقل عن 190 طفلاً وإصابة 1700 آخرين في السودان منذ اندلاع النزاع قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقالت اليونيسيف في بيان "على الرغم من أننا لا نستطيع تأكيد التقديرات بسبب العنف، فقد تلقينا تقارير تفيد بمقتل 190 طفلاً وإصابة 1700 آخرين في السودان منذ اندلاع النزاع قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا."

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في بيان أن "الوضع في السودان مروّع ... العنف في السودان يجب أن يتوقف."

اقرأ أيضا: برنامج الأغذية العالمي: نهب أغذية مخصصة للمحتاجين في السودان

ووفقًا لآخر إحصاء صادر عن وزارة الصحة السودانية، قُتل ما لا يقل عن 550 مدنياً وجُرح ما يقرب من 5000 منذ بدء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

كما دعت اليونيسيف الأطراف المتصارعة في السودان إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وعدم تعريض الأطفال إلى الخطر، "ووقف الهجمات على المراكز الصحية والمدارس" وكذلك عدم شن هجمات على "البنية التحتية من أنظمة المياه والصرف الصحي والمرافق الآخرى التي يعتمد عليها الأطفال.

وأكدت المنظمة أن الهجمات قوضت من قدرتها على الوصول إلى الأطفال في جميع أنحاء البلاد، داعية إلى التزام أطراف الصراع بالقانون الدولي.