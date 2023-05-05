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إل جي تطلق شاشة جديدة لعشاق الألعاب

05 مايو 2023 . الساعة 02:53 بتوقيت القدس
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إل جي تطلق شاشة جديدة لعشاق الألعاب

أطلقت شركة إل جي شاشتها UltraGear 27GR75Q-B الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة UltraGear 27GR75Q-B الجديدة تأتي بلوحة قياس 27 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2560 x 1440 بيكسل، بينما يصل معدل تنشيط الصورة إلى 165 هرتز.

وتروج إل جي لشاشة الألعاب الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99% وعرض 7ر16 مليون لون. ويبلغ الحد الأدنى لدرجة السطوع 240 قنديلة/م2، بينما يصل المعدل المعياري على 300 قنديلة/م2.

وتزخر شاشة الألعاب UltraGear 27GR75Q-B الجديدة بالعديد من منافذ التوصيل مثل منفذ DisplayPort، الذي يتيح معدل تنشيط صورة 165 هرتز ومنفذ HDMI الذي يتيح العمل بدقة الوضوح الكاملة ولكن بمعدل تنشيط صورة 144 هرتز.

وتدعم شاشة الألعاب تقنية FreeSync Premium وتقنية G-Sync، بينما يبلغ زمن الاستجابة من الرمادي إلى الرمادي واحد مللي ثانية.

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