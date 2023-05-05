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"فولفو" تخطط لإلغاء 1300 وظيفة إدارية لخفض التكاليف

05 مايو 2023 . الساعة 02:26 بتوقيت القدس
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"فولفو" تخطط لإلغاء 1300 وظيفة إدارية لخفض التكاليف

أعلنت شركة فولفو السويدية التي تملكها الصين، الخميس، أنها ستلغي 1300 وظيفة إدارية في السويد في محاولة لخفض التكاليف، محذّرة من أنها ستتخذ إجراءات مماثلة في عملياتها حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم روان في بيان إن إجراءات خفض التكاليف التي اتخذت العام الماضي بدأت "تؤتي ثمارها" لكن "من الواضح أننا نحتاج إلى القيام بالمزيد".

وأضاف "الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة المنافسة، من المرجح أن تبقى تحديا لصناعتنا لبعض الوقت".

وأوضحت فولفو أن إلغاء الوظائف الإدارية يمثل حوالي 6 في المئة من موظفيها في السويد.

وفي حين يتعلق إعلان الخميس بالسويد فقط، قالت الشركة إنها "ستخفض التكاليف وتزيد الكفاءة عبر عملياتها العالمية خلال الأشهر المقبلة".

في أواخر أبريل، أبلغت الشركة عن انخفاض في أرباح الربع الأول، رغم ارتفاع المبيعات، وقالت إنها "تقيم الحاجة إلى مزيد من الإجراءات المستهدفة لخفض التكاليف".

من جهة أخرى، قالت الشركة التي تهدف إلى أن تصبح كهربائية بنسبة 100 بالمئة بحلول العام 2030، إن خُمس السيارات التي بيعت في الربع الأول كان كهربائيا.

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