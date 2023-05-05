لا يمكنني التأكيد .. رئيس الاتحاد البرازيلي يخرج بمفاجأة عن أنشيلوتي!

كشف إدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يمثل الخيار الأول لتدريب منتخب السيليساو خلال الفترة المقبلة.

ومازال الاتحاد البرازيلي يبحث عن خليفة لتيتي، مدرب المنتخب الذي فشل في الوصول إلى أبعد من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2022.

ورغم أن أنشيلوتي قال في أكثر من مناسبة سابقة إنه ملتزم بعقده مع ريال مدريد، ويتوقع استمراره في الموسم الجديد، إلا أن مسؤولي السامبا يتمسكون بأمل التعاقد معه.

وصرح رودريجيز خلال حواره مع شبكة 'بي إن سبورتس'، اليوم الخميس، 'أنا لم أقل إن أنشيلوتي لديه عرض منا، فقط استطلعنا رأيه في إمكانية توليه مهمة تدريب المنتخب'.

وأضاف 'لدينا خطة رئيسية لاختيار المدرب الجديد، وأنشيلوتي هو خيارنا الأول، أقول ذلك بكل أمانة للمرة الأولى، ليس هناك حاجة لإخفاء ذلك'.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في صيف 2024، وسينتظر الاتحاد البرازيلي حتى نهاية الموسم الجاري لمعرفة مصير المدرب الإيطالي.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للتتويج بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما خسر الفريق بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومازال الفريق ينافس على لقبي كأس ملك إسبانيا إذ سيلاقي أوساسونا في النهائي بعد غدٍ السبت، ودوري أبطال أوروبا حيث سيلعب أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وباتت فرصة الميرينجي في التتويج بلقب الدوري الإسباني شبه مستحيلة، إذ يأتي في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، متخلفًا بفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة قبل 5 جولات على نهاية الموسم.