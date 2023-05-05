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إسقاط طائرة مسيرة في هجوم جوي جديد على كييف

05 مايو 2023 . الساعة 01:31 بتوقيت القدس
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إسقاط طائرة مسيرة واحدة على الأقل في هجوم جوي جديد على كييف

هاجمت طائرات مسيرة العاصمة الأوكرانية كييف مساء يوم الخميس، مما عرض السكان لموجات من إطلاق النار والانفجارات في رابع هجوم على المدينة خلال أيام.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن طائرة واحدة على الأقل أُسقطت بعد أن بدأت وحدات مضادة للطائرات العمل خلال الغارة، التي بدأت بعد الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي)، واستغرقت نحو 20 دقيقة.

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وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق تيليجرام "خلال حالة التأهب الجوي الأخيرة، رُصدت طائرة مسيرة فوق كييف قبل أن تسقطها قوات الدفاع الجوي".

وسمع شهود من رويترز طلقات نارية وانفجارات متكررة بالقرب من وسط المدينة.

وأعلنت السلطات المحلية حالة التأهب في العاصمة والمنطقة المحيطة بها. قال السكان الذين ذهبوا إلى الملاجئ تحسبا من الغارات الجوية إن الطائرات المسيرة وصلت بسرعة أكبر من المعتاد بعد تحذير السلطات.

وقال أحد الشهود إن طائرة مسيرة شوهدت وهي تسقط في منطقة بالقرب من ملعب دينامو لكرة القدم وضفة نهر دنيبرو خارج وسط المدينة.

المصدر / رويترز
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