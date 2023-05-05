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مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في الوقت القاتل

05 مايو 2023 . الساعة 01:06 بتوقيت القدس
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مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في الوقت القاتل

فشل مانشستر يونايتد في خطف المركز الثالث من نيوكاسل بعد خسارته في الوقت القاتل أمام برايتون.

وواصل برايتون نتائجه الجيدة في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم بخطفه الفوز 1-0 أمام ضيفه مانشستر يونايتد أمس الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.

وسجّل الأرجنتيني ماكاليستر هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء 90+9.

ووصل برايتون إلى النقطة الخامسة والخمسين بالمركز السادس، بينما توقف رصيد يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن نيوكاسل الثالث.

وأنعشت خسارة يونايتد الأمل أمام ليفربول لخطف المركز الرابع حيث بات زملاء محمد صلاح يتخلفون بفارق أربع نقاط فقط عن كتيبة تين هاخ مع مباراة أقل لمانشستر يونايتد.

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#ليفربول #مانشستر يونايتد #نيوكاسل #برايتون #الدوري الإنكليزي الممتاز

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