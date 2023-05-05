وادي يقود طلائع الجيش لـ"ريمونتادا" أمام الحدود

غزة/ وائل الحلبي:

قاد المحترف الفلسطيني محمود وادي فريقه طلائع الجيش لقلب تأخره أمام حرس الحدود إلى فوز مثير، في اللقاء الذي جرى بينهما لحساب الجولة الـ27 من الدوري المصري.

ورغم ان حرس الحدود أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، إلا أن الطلائع تمكن من قلب الأمور لصالحه في الشوط الثاني بفضل التبديلات التي أجراها عماد النحاس المدير الفني للفريق.

ودفع النحاس بالفلسطيني وادي مع بداية الشوط الثاني والذي كان صاحب الفضل في تحقيق فريقه للفوز، حيث نجح نجم المنتخب الوطني في صناعة الهدف الأول بعد دخوله بدقيقتين مقدما الكرة على طبق من ذهب لزميله كريم طارق الذي حول الكرة في الشباك.

لم يكتفي وادي بصناعة الهدف الأول لزميله طارق، واستمرت مساعيه من أجل الوصول للشباك ليتمكن من تعديل الكفة مسجلا الهدف الثاني للطلائع في الدقيقة (78)، قبل أن يتمكن زميله أحمد عبد الرحمن من خطف هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.