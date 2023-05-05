فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وادي يقود طلائع الجيش لـ"ريمونتادا" أمام الحدود

فوز مثير لإشبيلية على حساب إسبانيول

"غوغل" ستتخلّى عن كلمات المرور... ما هي الميزة الجديدة؟

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي لأول مرّة منذ 33 عاماً

تحديد موعد سفر منتخب الشاطئية إلى السعودية

القسامي إبراهيم جبر.. صاحب الرخصة الذي لم يقعده المرض عن الجهاد والفداء

"حماس" تنظم وقفات في قطاع غزة نصرةً للضفة ووفاءً لشهداء نابلس

20 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

القسامي معاذ المصري.. حافظ القرآن ومعلمه المدافع عن الأقصى وحرائره

حنيني: قيادة "القسَّام" هي من تقدّر الظرف في الإعلان عن عملياتها

وادي يقود طلائع الجيش لـ"ريمونتادا" أمام الحدود

05 مايو 2023 . الساعة 00:55 بتوقيت القدس
...
وادي يقود طلائع الجيش لـ"ريمونتادا" أمام الحدود
غزة/ وائل الحلبي:

قاد المحترف الفلسطيني محمود وادي فريقه طلائع الجيش لقلب تأخره أمام حرس الحدود إلى فوز مثير، في اللقاء الذي جرى بينهما لحساب الجولة الـ27 من الدوري المصري.
ورغم ان حرس الحدود أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، إلا أن الطلائع تمكن من قلب الأمور لصالحه في الشوط الثاني بفضل التبديلات التي أجراها عماد النحاس المدير الفني للفريق.
ودفع النحاس بالفلسطيني وادي مع بداية الشوط الثاني والذي كان صاحب الفضل في تحقيق فريقه للفوز، حيث نجح نجم المنتخب الوطني في صناعة الهدف الأول بعد دخوله بدقيقتين مقدما الكرة على طبق من ذهب لزميله كريم طارق الذي حول الكرة في الشباك.
لم يكتفي وادي بصناعة الهدف الأول لزميله طارق، واستمرت مساعيه من أجل الوصول للشباك ليتمكن من تعديل الكفة مسجلا الهدف الثاني للطلائع في الدقيقة (78)، قبل أن يتمكن زميله أحمد عبد الرحمن من خطف هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الدوري المصري #محمود وادي #حرس الحدود #طلائع الجيش #عماد النحاس

متعلقات

الأكثر قراءة