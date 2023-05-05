"غوغل" ستتخلّى عن كلمات المرور... ما هي الميزة الجديدة؟

أعلنت شركة "غوغل" عن إتاحة ميزة "مفاتيح المرور" (Passkeys) على جميع حسابات "غوغل" كبديل أكثر أماناً لكلمات المرور، إذ تتطلّع الشركة إلى مستقبل بدون كلمة مرور.

تعمل "مفاتيح المرور" على جميع الأنظمة الأساسية والمتصفحات الرئيسية، وتسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول عن طريق فتح أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم باستخدام بصمات الأصابع أو التعرف على الوجوه أو رمز الهاتف السرّي.

تُعدّ الميزة بديلاً أكثر أماناً من كلمات المرور نظراً لعدم إمكانية كتابتها أو إعطائها عن طريق الخطأ إلى مخترِق، ما يوفر قدراً أكبر من الأمان والحماية نظراً لعدم وجود كلمة مرور يمكن سرقتها أساساً.

وعند إضافة مفتاح مرور إلى حساب "غوغل"، سيتم المطالبة بتأكيد هوية المستخدم عند تسجيل الدخول أو عند اكتشاف نشاط مشبوه على الحساب، إذ يتم تخزين مفاتيح المرور على أي جهاز موثوق يختاره المستخدم - مثل أجهزة "أيفون" أو أجهزة "أندرويد" - ويمكن مشاركتها مع الأجهزة الأخرى باستخدام الخدمات السحابية مثل "iCloud".

وبحسب موقع "ذا فيرج"، يمكن استخدام جهاز شخص آخر لفتح حساب "غوغل" مؤقتاً، عبر خيار "استخدام مفتاح مرور من جهاز آخر"، ما يؤدّي إلى تسجيل الدخول لمرة واحدة فقط دون نقل مفتاح المرور إلى الجهاز الجديد.

تجدر الإشارة إلى أنّه لا يجب أبداً إنشاء مفاتيح مرور على جهاز شخص آخر، لأن ذلك يعطي صاحب هذا الجهاز إمكانية الوصول إلى حسابكم في "غوغل".

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين إبطال مفاتيح المرور فوراً في إعدادات حساب "غوغل" إذا اشتبهوا في أن شخصاً آخر يمكنه الوصول إلى الحساب أو إذا فُقد الجهاز الوحيد الذي قام بتخزين مفتاح المرور.

في هذا الوقت، ستستمر حسابات "غوغل" في استخدام طرق تسجيل الدخول الحالية مثل كلمات المرور، ما يمنح الأشخاص الذين قد لا يتمكنون حالياً من الوصول إلى جهاز يدعم المصادقة البيومترية وقتاً للانتقال إلى التكنولوجيا الجديدة.