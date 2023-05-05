تحديد موعد سفر منتخب الشاطئية إلى السعودية

غزة/ وائل الحلبي:

من المقرر أن يغادر وفد منتخب فلسطين لكرة القدم الشاطئية يوم الاثنين المقبل إلى مدينة جدة في السعودية، تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في الفترة من 11 حتى 20 من شهر مايو الحالي.

ويواصل المنتخب تدريباته على شاطئ البحر بعدما استقر الجهاز الفني على اختيار 14 لاعبا، بعد المعسكر الذي خاضه المنتخب على مدار 10 أيام بمشاركة 20 لاعبا.

قائمة فدائي الشواطئ ضمت كلا من: فادي جابر وأحمد عفانة وعبد الله أبو غزة حراس مرمى، وعلاء عطية وثائر أبو عبيدة ومحمد عبيد ومحمد حسان ومحمد بلح وفادي العراوي ومحمد السدودي وموسى حرارة ومحمد شبير وربحي إشتيوي وناجي النحال.

ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من عُمان ومصر والسودان، أما المجموعة الأولى فضمت السعودية وموريتانيا والمغرب ولبنان في حين جاء في الثالثة الإمارات وليبيا والكويت وجزر القمر.

ويفتتح منتخب الشاطئية مبارياته بمواجهة منتخب عُمان يوم الجمعة 12/5، ويلتقي المنتخب السوداني يوم الأحد 14/5، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم الثلاثاء 16/5، ويتأهل لربع النهائي صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاثة إلى جانب أفضل منتخبين يحصلان على المركز الثالث.

ويضم وفد منتخب الشاطئية كلا من صلاح أبو العطا عضو اتحاد كرة القدم ورئيسا للوفد وسامي سالم المدير الفني للمنتخب وإياد دويمة مدرب حراس المرمى ورامي الجوجو معالج ومصطفى صيام إعلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين