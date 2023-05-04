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20 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

04 مايو 2023 . الساعة 22:55 بتوقيت القدس
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تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 20 عملا مقاوما، أدت لوقوع إصابتين في صفوف الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عملية طعن و5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإسقاط طائرة استطلاع، إلى جانب عمليتي تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبتين لهم، واندلاع المواجهات في 8 نقاط.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس وجنين ورام الله، وجنين وقلقيلية ونابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في جنين على حاجز الجلمة، وفي كفر قليل وجبل جرزيم والبلدة القديمة في نابلس، فيها شهدت حوارة عملية طعن أدت لإصابة جندي إسرائيلي.

وتصدى الفلسطينيون للمستوطنين في عزون بقلقيلية، وحوارة في نابلس، فيما أسقطوا طائرة استطلاع بالبلدة القديمة.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية فقد شهدت الضفة الغربية، اشتباكات مسلحة واسقاط طائرة استطلاع والقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة وإطلاق النار على قوات الاحتلال قرب بلدة كفر قليل، و إصابة جندي في عملية طعن ببلدة حوارة في نابلس.

كما سجلت عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين اشتباكات مسلحة وإطلاق النار بشكل متكرر على حاجز الجلمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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