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حنيني: قيادة "القسَّام" هي من تقدّر الظرف في الإعلان عن عملياتها

04 مايو 2023 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
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قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الحكيم حنيني، إنَّ قيادة القسام العسكرية "هي من تقدّر الظرف في الإعلان عن العمليات وتبنيها".

وبيَّن في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن "اعتداءات الاحتلال على الحرائر في الأقصى، كان الدافع القوي لمقاومي القسام في ردِّ الصاع صاعين للاحتلال".

وأكد أن "شهداء كتائب القسام في نابلس، شمالي الضفة الغربية، اليوم "قدَّموا ردّاً عمليّاً على العدو؛ الذي استباح المسجد الأقصى، واعتدى على المرابطين داخله".

وأوضح أن كتائب القسام وحركة حماس منخرطة بقوة في حالة المقاومة بالضفة الغربية، وهي شريك مع جميع قوى المقاومة في الفعل المقاوم بالضفة.

وأضاف: "سياسات الاحتلال لا تزيد شعبنا ومقاومتنا إلا قوة على استمرار المقاومة، وعلى التمسّك بحقوق شعبنا".

واستُشهد ثلاثة من مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام في نابلس اليوم، هم حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #كتائب القسام #شهداء نابلس #عبد الحيكم حنيني

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