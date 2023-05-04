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متحف قصر الباشا يستقبل 1000 زائر اليوم

04 مايو 2023 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
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استقبل متحف قصر الباشا في مدينة غزة اليوم الخميس 1000 زائر من مؤسسات تعليمية مختلفة في القطاع.

وكان في استقبال الزوار ممثلة وزارة السياحة والآثار في القصر المرشدة الأثرية نريمان خلة التي قدَّمت شرحاً موسَّعاً عن متحف قصر الباشا وتاريخه ومقتنياته ومكتشفاته المعروضة والمستخرجة من المواقع الأثرية في قطاع غزة، وجهود الوزارة المستمرة في الحفاظ على هذه المقتنيات.

وعبَّر الزوار عن سعادتهم بالزيارة والتعرّف إلى هذا الموقع الحضاري ومدى اهتمام الوزارة به والتوعية بأهميته للقطاعات المختلفة ومنها التعليم.

يُشار إلى أن الوزارة استقبلت خلال الأشهر الأربعة الماضية حوالي 13 ألف زائر لمواقعها الأثرية المختلفة في قطاع غزة في سعي منها لنشر الوعي بالإرث الحضاري والتاريخي لفلسطين بين الجيل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #متحف قصر الباشا

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