إصابات بالرصاص المطاطي وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة

أُصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت عصر اليوم الخميس مع قوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع أربع إصابات بالرصاص المطاطي، و14 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأوضح أنه جرى نقل طفل إلى طوارئ مستشفى "ابن سينا" نتيجة اختناقه بالغاز، إضافةً إلى إخلاء منزل بسبب كثافة الغاز في "حوارة".

يُذكر أن حوارة شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال، في أعقاب تشييع جثمان الشهيدة إيمان عودة (26 عامًا) والتي ارتقت اليوم، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال، في البلدة، بحجة تنفيذها عملية طعن لجندي من قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين