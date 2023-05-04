تشييع حاشد لجثمان الشهيدة إيمان عودة في حوارة

شيَّعت جماهير شعبنا في نابلس عصر اليوم الخميس جثمان الشهيدة إيمان زياد عودة في بلدة حوارة جنوبي نابلس وسط دعوات بمواصلة المقاومة والانتقام لدماء الشهداء.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في نابلس إلى حوارة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها في منزل عائلتها، ثم أدَّى المشيّعون الصلاة عليها في مسجد علي بن أبي طالب، قبل أن توارى الثرى في مقبرة البلدة.

وردَّد المشيّعون هتافات تدعم المقاومة وتدعو لاستمرارها ضد الاحتلال والمستوطنين.

يُذكر أن قوات الاحتلال أعدمت الشهيدة عودة (26 عامًا) برصاصة بمنطقة الصدر ظهر اليوم قرب دوار عينابوس وسط حوارة.

المصدر / فلسطين أون لاين