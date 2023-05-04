فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تشييع حاشد لجثمان الشهيدة إيمان عودة في حوارة

المباحث توقف 5 مطاعم عن العمل بغزة والوسطى

عرين الأسود تنعى شهداء نابلس وتكشف تفاصيل التصدّي لقوات الاحتلال

الرئيس الإيراني: المقاومة الطريق الوحيد لمواجهة "الكيان الصهيوني"

هنيَّة يقيم بيت عزاء لشهداء القسام في قطر غدًا

11 شهيدًا و2920 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال إبريل

الاحتلال يخطر بإخلاء مبنى بلدية الخليل القديم للاستيلاء عليه

الآلاف يُشيّعون شهداء القسام بنابلس وسط هتافات داعمة للمقاومة

القيادي الأسير عز الدين عمارنة يعلّق إضرابه عن الطعام

الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بفشل القبَّة الحديدية بالتصدّي لصواريخ المقاومة

بالفيديو تشييع حاشد لجثمان الشهيدة إيمان عودة في حوارة

04 مايو 2023 . الساعة 19:05 بتوقيت القدس
...
جانب من تشييع الشهيدة إيمان عودة

شيَّعت جماهير شعبنا في نابلس عصر اليوم الخميس جثمان الشهيدة إيمان زياد عودة في بلدة حوارة جنوبي نابلس وسط دعوات بمواصلة المقاومة والانتقام لدماء الشهداء.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في نابلس إلى حوارة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها في منزل عائلتها، ثم أدَّى المشيّعون الصلاة عليها في مسجد علي بن أبي طالب، قبل أن توارى الثرى في مقبرة البلدة.

وردَّد المشيّعون هتافات تدعم المقاومة وتدعو لاستمرارها ضد الاحتلال والمستوطنين.

يُذكر أن قوات الاحتلال أعدمت الشهيدة عودة (26 عامًا) برصاصة بمنطقة الصدر ظهر اليوم قرب دوار عينابوس وسط حوارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الاحتلال #نابلس #حوارة #الشهيدة إيمان عودة

متعلقات

الأكثر قراءة