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الاحتلال يغلق أقسام "الجهاد" في السجون خشية تنفيذ عمليات انتقامية

04 مايو 2023 . الساعة 18:20 بتوقيت القدس
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قالت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، إن إدارة سجون الاحتلال أغلقت الأقسام كافة، في السجون والمعتقلات التي يتواجد فيها أسرى حركة الجهاد الإسلامي.

وأفادت "المهجة" في تصريح صحفي عصر اليوم الخميس: "إن إدارة سجون الاحتلال أغلقت الأقسام في جميع السجون والمعتقلات التي يتواجد فيها أسرى الجهاد الإسلامي وتمنع خروجهم للعيادات والفورة أو التنقل بين الأقسام وعدم الاختلاط بباقي الأسرى".

وبيَّنت "المهجة" أن قرار إدارة السجون جاء بدعوى تلقيها إنذارات ساخنة عن نيّة أسرى الجهاد بتنفيذ عمليات انتقامية ردًّا على اغتيال الشيخ خضر عدنان.

وقد ارتقى الشيخ خضر عدنان، فجر الثلاثاء الماضي في عملية اغتيال داخل سجون الاحتلال بعد خوضه معركة إضراب عن الطعام استمرت لـ86 يومًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #الاحتلال #الشهيد خضر عدنان

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