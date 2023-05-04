11 شهيدًا و2920 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال إبريل

رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" (2920) انتهاكاً لقوات لاحتلال ومستوطنيه خلال شهر إبريل الماضي، استُشهد خلالها (11) مواطناً بينهم طفلان اثنان، وأصيب (703) مواطنين بينهم نساء وأطفال ومسنّون، فيما بلغت عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنوه (175) اعتداء.

واقتحمت قوات الاحتلال في منتصف شهر رمضان المبارك المسجد الأقصى خلال صلاة التراويح، وألقت قنابل الصوت داخل المسجد، وقطعت التيار الكهربائي عن المصلَّى القبلي، وحطَّمت باب العيادة الطبية، وقامت بالاعتداء بالضرب على المعتكفين وبينهم نساء بداخل المسجد الأقصى وباحاته.

واعتقلت المئات من المعتكفين وكبَّلت أقدامهم والدوس عليهم، لإجبارهم على فض اعتكافهم وإخراجهم من المسجد الأقصى، أعقب ذلك اقتحام آلاف المستوطنين باحات الأقصى تحت حراسة مشدَّدة من قوات الاحتلال، وكانت جماعات يهودية متطرّفة قد دعت إلى اقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي.

وحسب المركز بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (22) مواطنًا، و(179) عملية اعتقال نفذتها قوات الاحتلال ضد المقدسيّين من بين (485) عملية اعتقال في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى (5054) مستوطنًا.

وكما واصلت سلطات الاحتلال أعمالها الاستيطانية، وبلغت عدد الأنشطة الاستيطانية (12) نشاطًا تنوَّعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنين (144) اعتداء.

ودمَّرت قوات الاحتلال والمستوطنون ممتلكات فلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها بعدد (55) منشأة، وصادرت (59) من الممتلكات.

ووثَّق المركز (30) اعتداءً على دور العبادة والمقدَّسات، وبلغ عدد الطرق والمناطق التي تمَّ إغلاقها (40) منطقة، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (459) حاجزاً.

وخلال تلك الفترة كانت محافظات نابلس والقدس والخليل، الأكثر تعرّضًا لانتهاكات الاحتلال بواقع (785، 604، 331) انتهاكاً على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين