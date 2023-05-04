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عرين الأسود تنعى شهداء نابلس وتكشف تفاصيل التصدّي لقوات الاحتلال

04 مايو 2023 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
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أعلنت مجموعات عرين الأسود تصدّي مقاتليها للقوات الخاصة لجيش الاحتلال التي اقتحمت صباح اليوم الخميس البلدة القديمة في مدينة نابلس، مؤكدةً على تحقيق إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

ونعت العرين في بيان عصر اليوم، شهداء كتائب القسام في نابلس "إبراهيم جبر وحسن قطناني ومعاذ المصري" معاهدةً الشهداء أن "تمضي قدمًا نحو النصر أو الشهادة".

وأوضحت أن مقاتليها اكتشفوا اليوم الساعة 7 صباحًا قوة خاصة في محيط ياسمينة بالبلدة القديمة في نابلس، وباغتوها بالرصاص والعبوات الناسفة.

وأكدت "العرين" أن "مقاتليها ومقاتلي الفصائل شكّلوا حزامًا ناريًا حول القوة المقتحمة، محقّقين إصابات بالقوة التي استدعيت من قِبل الاحتلال، لسحب إصاباته قبل انتهاء المعركة".

وقالت: "واهم من يظن أنّنا نؤمن بأي هدنة أو تهادن أو تتوقف لحظة واحدة، سواء بالإعداد أو بالدفاع عن أبناء شعبنا، ثم واهمٌ من يظن أنّه أصلاً يعلم شيئًا عن العرين".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #كتائب القسام #عرين الأسود

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