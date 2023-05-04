القيادي الأسير عز الدين عمارنة يعلق إضرابه عن الطعام

علّق القيادي الأسير عز الدين عمارنة (58 عاماً) إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 13 يومًا بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن عمارنة من يعبد بجنين، علق إضرابه عن الطعام بعد انتزاعه قرارا بالإفراج عنه في شهر أكتوبر القادم، وتقديم ضمانات بعلاج نجله المريض الأسير مجاهد.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال عمارنة في 21 شباط/ فبراير 2022، وصدر بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، الأمر الأول والثاني مدتهما 6 أشهر، فيما صدر بحقّه أمر ثالث في شهر آذار/ ماضي المنصرم لمدة أربعة أشهر.

والأسير عمارنة قيادي بحركة حماس، وقد اعتقل أكثر من عشر مرات وأمضى ما يزيد عن تسع سنوات في سجون الاحتلال، كما أن نجليه أسيران في سجون الاحتلال، وهما أحمد وهو معتقل إداريّ، ومجاهد محكوم بالسجن لمدة 24 شهرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين