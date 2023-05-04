الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بفشل القبة الحديدية بالتصدي لصواريخ المقاومة

زعم جيش الاحتلال اليوم الخميس أن منظومة القبة الحديدية أصابها "خلل فني"، خلال إطلاق الصواريخ من غزة يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب التحقيق الأولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي فإن "الخلل ظهر في ساعات الظهر، ما تسبب بسقوط صواريخ في سديروت ووقوع إصابات".

وزعم أنه "تم معالجة الخلل فورا، وخلال الليل تصدت القبة الحديدية لنحو 90% من الصواريخ".

وكان جيش الاحتلال يحقق فيما إذا "كانت القبة الحديدية لا تعرف المباني قيد الإنشاء، بأنها مأهولة، بعد إصابة 3 عمال أجانب بجروح في مبنى قيد الإنشاء بسديروت".

ويذكر أن وسائل إعلام عبرية، أعلنت عن إصابة 3 مستوطنين، أمس الأربعاء، جراء قصف المقـاومة للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ردا على اغتيال الاحتلال للشيخ الأسير خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بعد إضرابه عن الطعام لمدة 86 يوما، في سجون الاحتلال.

المصدر / وكالات