فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بفشل القبة الحديدية بالتصدي لصواريخ المقاومة

رابط فحص أسماء المستفيدين الجدد من كابونة الوكالة

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة طيبات الروابي

صحفيون يطعنون بعدم قانونية انتخابات نقابة الصحفيين

موسكو تتهم واشنطن بالوقوف وراء الهجوم على الكرملين

الآلاف يُشيّعون شهداء القسام بنابلس وسط هتافات داعمة للمقاومة

جامعة بيرزيت.. وقفة طلابية تنديداً بجريمة اغتيال شهداء نابلس

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث الكيمياء

"التشريعي": لجنة الرقابة تناقش قضايا رقابية وتبحث شكاوى المواطنين

"حماس" تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بفشل القبة الحديدية بالتصدي لصواريخ المقاومة

04 مايو 2023 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
...

زعم جيش الاحتلال اليوم الخميس أن منظومة القبة الحديدية أصابها "خلل فني"، خلال إطلاق الصواريخ من غزة يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب التحقيق الأولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي فإن "الخلل ظهر في ساعات الظهر، ما تسبب بسقوط صواريخ في سديروت ووقوع إصابات".

وزعم أنه "تم معالجة الخلل فورا، وخلال الليل تصدت القبة الحديدية لنحو 90% من الصواريخ".

وكان جيش الاحتلال يحقق فيما إذا "كانت القبة الحديدية لا تعرف المباني قيد الإنشاء، بأنها مأهولة، بعد إصابة 3 عمال أجانب بجروح في مبنى قيد الإنشاء بسديروت".

ويذكر أن وسائل إعلام عبرية، أعلنت عن إصابة 3 مستوطنين، أمس الأربعاء، جراء قصف المقـاومة للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ردا على اغتيال الاحتلال للشيخ الأسير خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بعد إضرابه عن الطعام لمدة 86 يوما، في سجون الاحتلال.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #المقاومة #الاحتلال #خضر عدنان #فشل القبة الحديدية

متعلقات

الأكثر قراءة