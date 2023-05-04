رابط فحص أسماء المستفيدين الجدد من كابونة الوكالة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة عن إضافة دفعة جديدة للمستفيدين من المساعدات الغذائية التي تقدمها أونروا للأسر المحتاجة في غزة.

وأوضحت أونروا أنه جرى إضافة نحو 30 ألف فرد قائمة المستفيدين، مشيرة إلى أنه جرى تحديد الفئة الجديدة المضافة استنادًا إلى معايير الاحتياج وحجم الأسرة من بين المستفيدين الذين تقدموا بالطلب عبر التطبيق الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي

ويمكن فحص أسماء المستفيدين الجدد من كابونة الوكالة عبر الرابط المباشر بالنقر هنا.

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ولفتت إلى أنه سيتم التواصل مع هذه الأسر في الأيام القادمة لتوجيههم بالحضور إلى مكاتب الخدمات الاجتماعية لتقديم الوثائق اللازمة للتدقيق، حيث ستبذل الوكالة كل ما يلزم لتوزيع المساعدات عليهم قبل نهاية هذا الشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين