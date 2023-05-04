فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رابط فحص أسماء المستفيدين الجدد من كابونة الوكالة

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة طيبات الروابي

صحفيون يطعنون بعدم قانونية انتخابات نقابة الصحفيين

موسكو تتهم واشنطن بالوقوف وراء الهجوم على الكرملين

الآلاف يُشيّعون شهداء القسام بنابلس وسط هتافات داعمة للمقاومة

جامعة بيرزيت.. وقفة طلابية تنديداً بجريمة اغتيال شهداء نابلس

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث الكيمياء

"التشريعي": لجنة الرقابة تناقش قضايا رقابية وتبحث شكاوى المواطنين

"حماس" تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

المقاومة.. درع مساندة للأسرى أفشل محاولات الاحتلال للنيل منهم

رابط فحص أسماء المستفيدين الجدد من كابونة الوكالة

04 مايو 2023 . الساعة 15:33 بتوقيت القدس
...
رابط فحص أسماء المستفيدين الجدد من كابونة الوكالة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة عن إضافة دفعة جديدة للمستفيدين من المساعدات الغذائية التي تقدمها أونروا للأسر المحتاجة في غزة.

وأوضحت أونروا أنه جرى إضافة نحو 30 ألف فرد قائمة المستفيدين، مشيرة إلى أنه جرى تحديد الفئة الجديدة المضافة استنادًا إلى معايير الاحتياج وحجم الأسرة من بين المستفيدين الذين تقدموا بالطلب عبر التطبيق الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي

ويمكن فحص أسماء المستفيدين الجدد من كابونة الوكالة عبر الرابط المباشر بالنقر هنا.

اقرأ أيضا: أونروا" تعلن إضافة أسر جديدة للاستفادة من "الكابونة"

ولفتت إلى أنه سيتم التواصل مع هذه الأسر في الأيام القادمة لتوجيههم بالحضور إلى مكاتب الخدمات الاجتماعية لتقديم الوثائق اللازمة للتدقيق، حيث ستبذل الوكالة كل ما يلزم لتوزيع المساعدات عليهم قبل نهاية هذا الشهر.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #رابط تسجيل كابونة الوكالة #كابونة الوكالة

متعلقات

الأكثر قراءة